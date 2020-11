A hatodik helyen zárta Michelisz Norbert az első versenyt a WTCR spanyolországi fordulójában, miután a rajt után visszaesett a pole pozícióból.

A WTCR szombati időmérőjén Michelisz Norbert egyetlen gyors kört tudott futni a Q1-ben, mert utána műszaki probléma miatt végig szerelték az autóját, de azzal az egy körrel is megnyerte a kvalifikáció első szakaszát, amivel megszerezte a pole pozíciót az első futamra Aragónban. A rajt nem sikerült jól Michelisznek, egyből kihúzódott kívülre, hogy a mellőle induló audis Gilles Magnus ellen védekezzen, de a belső íven Jean-Karl Vernay megelőzte mindkettejüket az Alfa Romeóval, és végül a belga is Norbi elé került az első kanyarban, amivel a magyar versenyző visszaesett a harmadik helyre.

Nem sokkal később Santiago Urrutia is elment mellette, majd Mikel Azcona támadta keményen, aminek a vége az lett, hogy Michelisz lesodródott a pályáról, és egészen a nyolcadik pozícióig esett vissza. A második körben hármas csata alakult ki Yvan Muller, Luca Engstler és Michelisz között, amiben a magyar pilóta első lépésben a németet, majd a franciát is megelőzte, amivel visszakapaszkodott a hatodik helyre. Innen már nem mozdult el a futam végéig, előtte Gabriele Tarquini és mögötte Muller is tisztes távolságban haladt, így Michelisz a hatodik helyen zárta az első futamot a MotorLand Aragónon.

A második versenyt 12.15-kor (élő: Sport 1, Eurosport 2), a harmadikat 14.15-kor (élő: Sport 1) rendezik Spanyolországban.

Az első futam végeredménye:

Forrás: michelisz.hu

Borítókép: michelisz.hu