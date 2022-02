A michelisz.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Most már évről-évre szokásommá válik, hogy januárban befelé fordulok. Ebben az időszakban jellemzően amúgy is kevés történés van a motorsportban, és ezt igyekszem arra használni, hogy lecsendesedjek. Kevesebb interjút adok, kevesebb szereplést vállalok, tudatosan eltűnök kicsit a világ elől.

Megvan ennek az oka, ilyenkor feltöltődöm, és hagyok időt magamnak arra, hogy kiforrjon bennem, mit is akarok elérni az új évben. Szeretek úgy a nyilvánosság elé állni és beszélni a karrieremről, hogy magamban már tisztázódtak a kérdések. Ez a pont idén most jött el.

Az elmúlt négy évhez hasonlóan 2022-ben is a Hyundai Motorsport, valamint a BRC Racing Team versenyzőjeként indulok a WTCR-ben. Tulajdonképpen egy percig sem volt kérdés a közös folytatás, hiszen mindkét fél ezt akarta. Persze az ilyen esetekben is vannak apróságok, amelyekben meg kell hallgatni a másikat, de tényleg hamar döntésre jutottunk, ami nekem nagy öröm, hiszen minél régebb óta ismerjük egymást, annál otthonosabban mozgok a csapatban.

Új csapattárs, új kihívás

Ugyanakkor az idei szezon merőben más lesz a korábbiakhoz képest, mivel a pályafutását befejező Gabriele Tarquini helyett Mikel Azcona lesz a csapattársam. Korábban többször elmondtam, mennyire szerettem Tarquinivel dolgozni, és sajnálom, hogy ő már nem tart velünk, de közben izgatott vagyok Mikel érkezése miatt. Úgy érzem, óriási kihívás előtt állok neki köszönhetően, és az ilyen versenyhelyzeteket nagyon szeretem!

Azcona fiatal, még csak 25 éves, de már nagy tapasztalata van, régóta versenyez, és nemcsak a WTCR-ben, hanem több más bajnokságban is bizonyította, mennyire tehetséges. Túlzás nélkül azt gondolom, hogy a WTCR-ben a három legjobb pilóta egyike ő. Szóval nekem is fel kell kötnöm a gatyát, de biztos vagyok benne, hogy a versengés mindkettőnknek csak jót tesz majd.

Egyébként eddig is egész jó volt a kapcsolatom Mikellel. Ugyan nem voltunk márkatársak korábban, de ennek ellenére azok közé tartozott, akikkel sokat beszélgettem, jól megtaláltuk a közös hangot, és bízom benne, csapattársakként is együtt tudunk majd működni. Tudom, hogy sokan azt gondolják róla, néha túllő a célon, de én belülről másmilyennek ismerem. Kemény ellenfél, az igaz, de amikor ellene küzdöttem, mindig biztos voltam benne, hogy sportszerű csata lesz.

Csak 2022-vel foglalkozom

Az új felállásban papíron – legalábbis az életkoromat tekintve mindenképp – én leszek a rangidős a csapatban. Ilyen helyzetben még nem voltam, amióta gyári versenyző vagyok, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy innentől én leszek az „új Tarquini” a csapaton belül. Egyrészt voltak olyan feladatai, amelyeket ha akarnék sem tudnék átvenni, másrészt tiszta lappal indulunk Mikellel, mindkettőnknek ugyanolyan esélyei vannak. A tapasztalat ettől függetlenül mindig fontos, igyekszem kamatoztatni a sajátomat.

Ahogy az lenni szokott, zajlik az élet a motorsportban, és távolabbról nézve az autóiparban, amely végeredményben, hosszabb távon mindig hatással van arra, mi és hogyan történik a versenypályákon. Természetesen engem is foglalkoztatnak a makrokörnyezet változásai, de versenyzőként nem erre fókuszálok. Csak az számít, ami rajtam múlik, amire én tudok hatással lenni, és ez most nem más, mint a 2022-es idény.

Ha minden összeáll...

Idén is egyértelmű célom, hogy harcban legyek a bajnoki címért. Amióta világbajnok lettem, el sem tudom képzelni, hogy kevesebbel beérjem, de ez talán így természetes. Az ember mindig többet akar, nem kevesebbet. A lényeg, hogy látom az esélyt arra, hogy újra sikerüljön egy kimagasló idényt teljesíteni, mert az autóban, a csapatban és bennem is megvan a képesség ehhez. Tapasztalatból tudom, hogy a bajnoki címhez azonban mindennek össze kell állnia, különben nem is lenne olyan édes. Ez az összkép hiányzott tavaly, de azon dolgozunk, hogy 2022 más legyen.

Forrás és képek: michelisz.hu