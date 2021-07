Kicsit olyan, mintha új bajnokság kezdődne a hétvégén Spanyolországban a WTCR-ben. Ez a harmadik forduló, amikor hagyományosan életbe lét a kompenzációs súlyrendszer, amely a köridők alapján objektív méréssel határozza meg az egyes márkákat érintő pluszsúlyokat.

A helyzetet bonyolítja, hogy emellett még a BoP-t is módosították. Ennek következtében a Hyundait mindkét változtatás plusz kilókkal sújtotta, miközben mások kedvezményeket kaptak. Nehéz hétvége előtt állunk.

A félig láthatatlan pontszerzések is fontosak

Úgy vélem, erősen át fognak rendeződni az eddigi erőviszonyok, ami egyben azt is jelentheti, hogy nem lesz lehetőségünk önerőből futamgyőzelemért harcolni. Kis szerencsével odaérhetünk a legjobb tízbe az időmérőn, de a pole pozíció előre távolinak tűnik, aztán persze majd a szabadedzések után okosabbak leszünk. Mindenesetre arra számítok, hogy elsősorban a fordított rajtrácsos futam jelentheti számunkra a kitörési esélyt Aragónban.

Nem titkolom, hogy ha így alakul, akkor az időmérőn jobban örülnék a nyolc-tizedik hely valamelyikének, mint legutóbb a hatodiknak, ami ahogy láthattuk, nagy kockázatokat rejt magában a rajtoknál. Alapvetően az erős pontszerzés a célom Spanyolországban.

Látni kell, hogy a bajnoki címekben a félig láthatatlan negyedik-hatodik helyezéseknek óriási szerepük van, ezért is voltam olyan dühös az első két forduló két balesetből fakadó nullázása miatt, amelyek nem nagyon férnek bele. Természetesen én is szeretnék mindig dobogóra állni, de ennél is fontosabb, hogy a lehető legtöbb futamot fejezzem be pontokkal. Sokszor találkozik a két törekvés, de azt is tudni kell értékelni, amikor nem.

Aragón első látásra szerelem volt nekem

Korábban sokat teszteltem Aragónban, tavaly pedig két versenyhétvégénk is volt ezen a pályán, igaz, az egyiken a rövidített nyomvonalon. Felkészültnek érzem magunkat, sok információval rendelkezünk, de ezzel alighanem a többi csapat is így van. Én kifejezetten szeretem ezt a pályát, nagyon jó ritmusa van. Vannak körök, amelyek papíron jónak tűnnek, aztán élőben valahogy nem találja a helyét rajtuk az ember, de Aragón első látásra szerelem volt, és minél többször térek vissza, annál jobban tetszik.

Már az nagyon szép, ahogy a domborzati környezetbe a természet megerőszakolása nélkül beleillesztették a pályát, és az is látszik, hogy sok energiát fektettek a nyomvonal kialakításába. Ennek eredménye az lett, hogy nemcsak pilótaként, hanem nézőként is élvezetesek az itteni versenyek, nem véletlen, hogy sok sorozat tér ide vissza.

A hajtűkanyartól a padlógázosig

Ha ki kellene választani egy pályát, amely a legjobban reprodukálja az egyes autók közti erőviszonyokat, akkor Aragónt mondanám. Itt az összes létező kanyartípus megtalálható. Van nagyon lassú hajtűkanyar, amelyet egyes fokozatban veszünk be, van hosszú egyenes, több kemény féktáv, vannak közepesen gyors és gyors kanyarok, utóbbiak közt olyan is, amelyet padlógázzal teljesítünk.

Ez a pálya a legtöbb erősségét és gyengeségét megmutatja az autóknak. Tehát ha valaki itt jól teljesít, az elmondhatja, hogy mindenhol kiegyensúlyozott teljesítményre lehet képes az autója, aki pedig szenved Aragónban, az jobban ki van téve az egyes pályák specialitásainak.

Nem bizonytalaníthatnak el a balszerencsés esetek

A hétvége különlegessége lesz, hogy a WTCR mellett ETCR-fordulót is rendeznek párhuzamosan Aragónban. Többször elmondtam, hogy mennyire érdekesnek tartom az elektromos túraautó-bajnokságot, és volt is lehetőségem vezetni a Hyundai ETCR-autóját. Mivel nagyon szoros az időterv és sok a teendőm, nem lesz sok időm „átnézni”, de az biztos, hogy ha lesz lehetőségem rá, körbeszaglászom a Hyundai ETCR-boxában, mert nagyon érdekel az autó felkészítése versenykörülmények között.

De elsősorban saját magamra koncentrálok. Ahogy említettem, bosszantott az első két forduló balesete, és sokat töprengtem, ha valamit másképpen csinálok, elkerülhettem volna-e őket. Nem találtam semmi olyat, amit másképpen kellett volna csinálnom. Az a tanulság, hogy nem szabad az ilyen eseteknek elbizonytalanítaniuk a korábban már bizonyítottan működő hozzáállásomban. Tehát nem változtatok semmin, úgy küzdök tovább, ahogy eddig.

Időterv

Szombat

9.45 - Első szabadedzés

12.45 - Második szabadedzés

16.30 - Időmérő (Sport 1)

Vasárnap

11.15 - Első futam (Sport 1, Eurosport 2)

13.15 - Második futam (Sport 1, Eurosport 2)

Forrás: michelisz.hu

Borítókép/Fotók: Michelisz.hu