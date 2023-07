A 38 éves szombathelyi pilóta az idén már megszokott módon magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát a délelőtti időmérő edzésen, így folytatta sorozatát, ebben az évben ugyanis változatlanul ő nyerte az összes kvalifikációt.



A 12 körös futam startja után a második pozícióból kezdő Sascha Lenz szorongatta meg Kisst, kettejük csatája kanyarokon keresztül zajlott, aztán a harmadik helyen száguldó Jamie Anderson féktávot rontott és oldalról nekicsúszott Lenz kamionjának. Az összetettben most is élen álló magyar Eb-címvédő ennek is köszönhetően az élen maradt, Lenz több pozíciót visszaesett, másodiknak a hatszoros Eb-győztes Jochen Hahn jött fel.

A folytatásban Kiss Norbert utolérhetetlennek bizonyult, végül csaknem nyolc másodperces előnnyel nyert Hahn előtt, harmadikként pedig a háromszoros Európa-bajnok spanyol Antonio Albacete zárt.

A Nürburgringen szombaton 9.30-tól rendezik a fordított rajtrácsos második futamot, 13.35-től pedig következik a második időmérő, amely a 18 órakor startoló harmadik verseny rajtrácsát határozza meg. A hétvége vasárnap 13.35-kor a negyedik futammal zárul.

Fotó: kissnorbi.com