Már az első viharos időmérőn is óriásit ment Michelisz Norbert a világ egyik, ha nem legnehezebb versenypályáján a Nordschleifén, amivel elérte, hogy az első futamon a Honda két argentinja, Esteban Guerrieri és Nestor Girolami közé beékelődve a második rajtkockából indulhatott. Nagyszerűen kapta el a rajtot Michelisz, és a pole pozícióból induló Guerrierit megelőzve az első helyre ugrott, madj fokozatosan építette ki előnyét. Az első körben két szektorban is ő volt a leggyorsabb a mezőnyben, majd a második körben tovább növelte a távolságot a mezőnytől. A záró körben kis spórolásra is maradt lehetősége, így is magabiztos előnnyel szerezte meg szezonbeli első futamgyőzelmét, amivel pályafutása során először győzött a legendás pályán.

A pénteki futamgyőzelme után a fordított rajtrácsos futamon a hatodik helyről indulhatott Michelisz Norbert. A rajt utáni első kanyarokban való kavarodásban Michelisz maradt a hatodik helyen, ám később az első körben visszaesett a 11. pozícióba, miután Esteban Guerrieri nekiment az autójának. Végül nagyszerű versenyzéssel a nyolcadik helyen fért célba Michelisz.

Az utolsó rajtra a negyedik pozícióban készülhetett a magyar pilóta, de előtte üresen maradt egy hely, ugyanis Rob Huff a második futamon összeütközött Gabriele Tarquinivel, és nem lehetett ilyen rövid idő alatt rendbehozni az autóját. A rajt után Michelisz a harmadik helyre sorolt be, de mögötte érkezett Frédéric Vervisch, aki neki ütközött, aminek következtében a magyar versenyző alatt megsérült a Hyundai és kénytelen volt feladni a versenyt.

Bár nyilván való, hogy a két ütközés miatt értékes pontokat veszített Michelisz, így is a negyedik helyről a 2. helyre ugrott összetettben, és amikor pályán lehetett, nagyszerűen versenyzett.

Pilóták állása:

Esteban Guerrieri - 214 Norbert Michelisz - 169 Thed Björk - 159 Nestor Girolami - 154 Frederic Vervisch - 132 Gabriele Tarquini - 131 Mikel Azcona - 124 Yvan Muller - 113 Jean-Karl Vernay - 109 Augusto Farfus - 99

Konstruktőri állás:

ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - 368 BRC Hyundai N Squadra Corse - 300 Cyan Racing Lynk & Co - 272 BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team - 198 Sébastien Loeb Racing Volkswagen - 163

Fotó forrása: michelisz.hu