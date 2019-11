Az első időmérőhöz hasonlóan erős volt Michelisz Norbert tempója a második kvalifikáción is Makaóban, de a Q1 végén vétlen félként balesetet szenvedett a Hyundaijal, így nem tudta folytatni és csak a 12. lett.

A Makaóba való kiutazás előtt az volt Michelisz Norbert célja, hogy mindkét időmérőn a top 5-be hozza be a Hyundai i30N TCR-t, és az első időmérőn ez sikerült is neki, hiszen a második helyen végzett. Ebből kiindulva a WTCR pénteki programjának zárásaként következő második kvalifikáció előtt is bizakodhatott.

2:30,838-as körrel kezdett Michelisz, ami az időmérő elején a harmadik helyre volt elég, de az első körökben Makaóban általában a tempó felépítésén dolgoznak a versenyzők, így itt még jelentősen elmaradtak az első kvalifikáción elért eredményektől, amelyen az első négy helyezett 2:28-as időt futott.

Rövid időn belül két szabadkártyás helyi versenyző is a falnak csapódott a szűk utcai pályán, amiért piros zászlóval szakították meg az edzést. Kis szünet után második próbálkozásra Michelisz már 2:29,262-t ment, amivel néhány pillanatra átvette a vezetést, aztán a hyundaios márkatársa, Nicky Catsburg jött be elé 99 ezreddel az első helyre.

A Q1 végén Gordon Shedden beleállt a falba, mögötte érkezett Esteban Guerrieri, aki kikerülte az Audit, de rögtön mögötte jött Michelisz, aki a Honda takarásából nem láthatta a leállt autót, így belerohant, és kevesebb mint egy perccel a leintés előtt piros zászlóval ért véget az időmérő első szakasza.

A magyar versenyző így is simán továbbjutott a negyedik helyen, de csúnyán összetört a Hyundai bal eleje, daruval kellett leemelni a pályáról az autót, amely sokáig vissza sem érkezett a boxba, így nem volt esély a javításra és az időmérő folytatására.

Ezzel nagyon nehéz helyzetbe került Michelisz, ugyanis a második és a harmadik futamon is csak a 12. helyről rajtol majd, miközben a bajnoki éllovas Guerrieri a tizedik hellyel megszerezte a fordított rajtrácsos pole pozíciót.

A WTCR makaói hétvégéjének programja magyar idő szerint szombaton 7:55-kor az első futammal folytatódik, amelyen Michelisz Norbert az első kvalifikáción megszerzett második helyről rajtol majd. A versenyt élőben közvetíti az Eurosport 1 és az M4 Sport.

Forrás: Michelisz.hu