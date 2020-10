Bejelentette visszavonulását Justin Williams háromszoros Stanley Kupa-győztes jégkorongozó.

A 39 esztendős csatár 19 idényben szerepelt az észak-amerikai profiligában (NHL), és háromszor lett bajnok: 2006-ban a Carolina Hurricanes, 2012-ben és 2014-ben a Los Angeles Kings színeiben.



Williams 1264 találkozón játszott, megfordult a Carolina és a Los Angeles mellett a Philadelphia Flyers és a Washington Capitals együttesében is. 320 gólt ütött és adott 477 gólpasszt, vagyis 797 pontot termelt. A 2014-es menetelés alkalmával a rájátszás legértékesebb játékosának választották.

