A Dallas visszavette a vezetést a nyugati döntőben.

A Dallas Stars hosszabbításban nyert 3-2-re a Vegas Golden Knights ellen, és ezzel 2-1-re vezeti a két csapat párharcát az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) Nyugati főcsoportjának döntőjében.

A mérkőzés összefoglaló videója:

Alexander Radulov scored just 31 seconds into overtime to get the Stars a 3-2 win over the Golden Knights, giving them a 2-1 series lead. #NHL #Highlights --...