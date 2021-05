A Colorado Avalanche könnyedén legyőzte a Los Angeles Kings csapatát, ezzel bebiztosította első helyét az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakaszában.

A denveri gárda, amely egy nappal korábban 6-0-ra verte a kaliforniai együttest, ugyan egygólos hátrányban volt az első harmad után, de a duplázó Tyson Jost vezérletével a másodikban öt gólt ütött, így végül 5-1-re győzött. A Coloradónak nyernie kellett az utolsó alapszakaszbeli meccsén, hogy megelőzze csoportjában a Vegas Golden Knights együttesét, ezzel egyúttal elhódítsa az Elnöki Trófeát.

Az Avalanche ugyan azonos pontszámmal zárt, mint nevadai riválisa, de több rendes játékidőben elért győzelmével előtte végzett. A Colorado legutóbb a 2000/01-es szezonban lett első az alapszakaszban, most pedig nemcsak pontszámban bizonyult a legjobbnak, hanem az ütött gólok számában is, eggyel megelőzve a Pittsburgh Penguins gárdáját.



A denveriek sikerével kialakult a rájátszás első fordulójának valamennyi párharca, első körös ellenfelük, a 2019-ben bajnok St. Louis Blues az utolsó összecsapásán még nagyobb fordítást hajtott végre, ugyanis a Minnesota Wild 3-0-ra vezetett húsz perc után, ezt követően viszont a hazaiak hétszer voltak eredményesek. A Blues színeiben kétszer talált kapuba Brayden Schenn, David Perron és Jordan Kyrou is.



Az alapszakasz ugyan még folytatódik, mert a kanadai csoportban öt elhalasztott találkozó hátravan, de a rájátszás a többi divízióban megkezdődik, elsőként a Washington Capitals-Boston Bruins párharcra kerül sor szombaton.

Eredmények:

Calgary Flames-Vancouver Canucks 4-1

Colorado Avalanche-Los Angeles Kings 5-1

St. Louis Blues-Minnesota Wild 7-3

A rájátszás első körének párosítása:



nyugati csoport:

Colorado Avalanche (1.)-St. Louis Blues (4.)

Vegas Golden Knights (2.)-Minnesota Wild (3.)



középső csoport:

Carolina Hurricanes (1.)-Nashville Predators (4.)

Florida Panthers (2.)-Tampa Bay Lightning (3.)



északi csoport:

Toronto Maple Leafs (1.)-Montreal Canadiens (4.)

Edmonton Oileers (2.)-Winnipeg Jets (3.)



keleti csoport:

Pittsburgh Penguins (1.)-New York Islanders (4.)

Washington Capitals (2.)-Boston Bruins (3.)

