Tűzijáték-balesetben életét vesztette Matiss Kivlenieks, az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (NHL) szereplő Columbus Blue Jackets kapusa.

A 24 éves lett játékos egy július 4-i ünnepségen mellkasi és fejsérülést szenvedett. A michigani Novi rendőrségének közlése szerint a tűzijáték kissé megdőlt és a lövedékek a közelben lévők felé irányultak. Kivlenieks egy jacuzziban ült több ember társaságában, és amikor megpróbált kimenekülni, elcsúszott, ekkor szerezte a fejsérülést.

A hatóságok tragikus balesetnek minősítették az esetet.

Statement from Commissioner Gary Bettman on the passing of @BlueJacketsNHL goaltender Matiss Kivlenieks. https://t.co/wcNocrykH8 pic.twitter.com/xE3xSahQAR