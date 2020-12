Immár január közepi szezonkezdéssel számolnak az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), miután változatlanul nem tudtak megegyezni a játékosok, a klubtulajdonosok és a liga vezetői a koronavírus-járvány miatti veszteségek kezelésében.

Alapesetben az NHL-ben október elejétől június közepéig tart egy idény, ám idén a pandémia miatt csak szeptember végén tudták átadni a Stanley Kupát, így a korlátozások és a csúszások miatt nem lehetett megkezdeni időben a 2020/21-es kiírást. Az új forgatókönyv szerint január elsején rajtolt volna az évad módosított csoportbeosztásokkal, mert Kanadába csak karantén kötelezettséggel lehet beutazni.



Sajtóértesülések szerint az új szezon legjobb esetben is csak január közepén rajtolhat a jelenlegi állás szerint, és akkor 52-56 alapszakasz-mérkőzést játszhatnának a csapatok a megszokott 82 helyett.



Mivel a 2019/20-as szezont csak szeptember végén tudták befejezni, ráadásul a teljes rájátszás nézők nélkül zajlott elzárt környezetben, úgynevezett buborékban, a 2020/21-es felvonás sem tudott időben, októberben elkezdődni. Az is biztosnak tűnik, hogy tavasszal sem lehet szurkolókat beengedni a csarnokokba, legfeljebb a befogadóképességhez képest csökkentett létszámmal, és nem a megszokott csapatonkénti 82, hanem legfeljebb 56 mérkőzéssel tudnak számolni. Emiatt a vártnál nagyobb lesz a bevételkiesés.



A klubtulajdonosok és a játékosok közötti megállapodás alapján a veszteségeken fele-fele arányban osztoznak. Ha csak a 2019/20-as szezon esett volna áldozatul a pandémiának, akkor a hokisok fizetésük körülbelül tíz százalékát veszítették volna el, az új helyzetben viszont ez felmehet 25 százalék fölé is. Így aztán ismét tárgyalásokra lesz szükség, és ha nem tudnak megegyezni néhány héten belül, akkor január elsején nem fog elkezdődni a 2020/21-es kiírás. Utoljára a 2012/13-as szezon volt csonka - 48 meccses klubonkénti alapszakasszal -, akkor is a felek közötti bérvita állt a háttérben, és végül csak január 19-én indult a bajnokság, melyet egyhetes edzőtábor előzött meg.



Gary Bettman ligaelnök szerint a játékosoknak maguknak kell eldönteni, hogy a veszteség rájuk eső részét egyszer, ám nagyobb tételben könyvelik el, vagy öt-hat éves ciklus alatt elosztva, akár úgy is, hogy a következő időszakban nem emelkedik a 81,5 millió dolláros csapatonkénti éves bérmaximum.

