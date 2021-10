A Florida Panthers 4-1-re legyőzte a vendég Boston Bruinst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján, így hetedik győzelmét aratva - a hatodikat a rendes játékidőben - továbbra is veretlen az idényben.

A Florida a klub történetének legjobb szezonrajtos sorozatánál tart, és a liga egészét tekintve pedig 14. csapatként ért el a hétből hét győzelmet a nyitány után. A Panthers kapujában Szergej Bobrovszkij 30 védéssel zárt, társai a szezonban minden meccsen szereztek legalább négy gólt.

Bruins @ Panthers 10/27/2021 | NHL Highlights Extended highlights of the Boston Bruins at the Florida Panthers



A Detroit Red Wings, a Toronto Maple Leafs és a Vegas Golden Knights is hátrányból fordítva, a hosszabbításban győzött vendégként.



A Toronto az első harmadban két gólt kapott a Chicagótól, majd a 27. percben szépített, a 43.-ban pedig egyenlített. A győztes találatot William Nylander szerezte a 62. percben. A Blackhawks hetedik meccsén is alulmaradt az idényben, ezeken másodszor legalább pontot szerzett.



A Washington emberelőnyben szerzett találatokkal lépett meg - az Alekszandr Ovecskin, Jevgenyij Kuznyecov orosz páros volt eredményes, előbbi a szezonban nyolcadik alkalommal -, de a Detroit kiegyenlített, a ráadás második percében pedig Dylan Larkin győztes gólt lőtt. A Capitals hetedik összecsapásán sem maradt pont nélkül, négy győzelem mellett harmadszor kapott ki a ráadásban.



A Dallas 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett, a Vegas mindkétszer egyenlített, másodszor az 59. perc végén Jonathan Marchessault találatával. A vendégek győztes gólját Jevgenyij Dadonov szerezte 61:59-nél.

Hatodik mérkőzésén első vereségét szenvedte el az Edmonton, ráadásul otthon, az Oilers 5-3-ra maradt alul a Philadelphia Flyersszel szemben.