Lemondott posztjáról Joel Quenneville, az észak-amerikai jégkorongligában (NHL) szereplő Florida Panthers vezetőedzője, miután kiderült, hogy közvetetten érintett volt egy 11 évvel ezelőtti szexuális zaklatásban.

Gary Bettman, a liga elsőszámú vezetője a botrány kapcsán csütörtökön találkozott a 63 éves Quenneville-lel, aki ezt követően közölte döntését a távozásról.

Az NHL honlapján Bettman kijelentette: egyetért a szakember lépésével, miután Quenneville tagja volt annak a felelős vezetői körnek, amely a Chicago Blackhawksnál rosszul kezelte a történteket.

Hozzátette: az NHL nem tervez további lépéseket Quenneville-lel szemben, aki számára van visszaút a ligába, feltéve, ha erről előzetesen egyeztet vele, és közösen meghatározzák új munkavállalásának feltételeit.



Az eset előzményeként az áldozat, a most 31 esztendős, s jelenleg a német harmadik vonalban légióskodó Kyle Beach - aki a 2019/20-as idényt a DVTK Jegesmedvék csapatánál töltötte - idén májusban feljelentette korábbi klubját, ezután indult nyomozás az ügyben. Az akkor 20 éves jégkorongozó - akit a 2008-as draft első körében választottak ki, de sosem jutott lehetőséghez az NHL-ben, a vizsgálati anyagban pedig John Doe álnéven szerepelt - jelentette, hogy a videoelemző Brad Aldrich 2010 májusában szexuálisan zaklatta őt, baseballütővel fenyegetve orális szexre kényszerítette.



Beach végül szerdán állt a nyilvánosság elé, és vállalta fel névvel a történteket.



A botrány hatására a Chicago Blackhawks általános igazgatója, Stan Bowman azonnal lemondott, a liga pedig kétmillió dolláros büntetéssel sújtotta a klubot. A bírság felét olyan helyi szervezeteknek kell adnia, amelyek mentális tanácsadást biztosítanak szexuális zaklatás áldozatainak. Bowman egyúttal nemcsak a Blackhawksnál betöltött tisztségéről mondott le, hanem az amerikai válogatott igazgatói posztjáról is, melynek révén övé lett volna az utolsó szó a tengerentúli nemzeti együttes keretének összeállításában a jövő évi, pekingi téli olimpiára.



Kiderült ugyanis, hogy a chicagói egyesület legfontosabb vezetőinek tudomása volt a történtekről, 2010. május 23-án össze is gyűltek az ügyben, de hetekig nem tettek semmit, hogy ne zavarják meg a csapatot, amely 49 év után ismét Stanley Kupa-döntőbe jutott.



A Blackhawks aztán június 9-én bajnok lett, majd egy héttel később Aldrich választhatott, hogy önként lemond vagy vizsgálatot indítanak ellene, s mivel a távozás mellett döntött, elmaradt a vizsgálat.

A klub vezetőinek találkozóján többek között jelen volt Bowman mellett az akkori helyettese, Kevin Cheveldayoff és az akkori vezetőedző, Quenneville is. Előbbi jelenleg a Winnipeg Jets általános igazgatója, vele pénteken (ma) találkozik és egyeztet a liga elsőszámú irányítója. Bowman és Quenneville eleinte tagadta, hogy tudomása lett volna az esetről.



Quenneville az NHL történetének második legtöbb győzelmet számláló trénere, 2010 után 2013-ban és 2015-ben is bajnoki címre vezette a Blackhawks gárdáját.

A mostani idényt hét győzelemmel kezdte a Florida Panthers kispadján, szerdán pályafutása 969. győzelmének örülhetett edzőként, őt kizárólag Stan Bowman édesapja, Scotty Bowman előzi meg az örökrangsorban 1244 diadallal.

