Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) idő előtt lezárt alapszakaszát követően több egyéni elismerés is gazdára talált.

Az alapszakasz pontkirálya Leon Draisaitl lett, aki így az NHL történetének első német játékosaként veheti majd át az Art Ross-trófeát, már amennyiben a liga illetékesei is jóváhagyják a csonka szezonban elért eredményeket.

"Fantasztikus és egyben különleges elismerés ez számomra, de természetesen a csapattársaim nélkül nem sikerült volna" - nyilatkozta a 24 éves kölni csatár.

Watch as Leon Draisaitl racks up 43 goals and 67 assists to lead the NHL throughout the 2019-20 season...so far. --------------------------------------------...