Elhagyta a Boston Bruins csapatát és a Calgary Flameshez igazolt Joakim Nordström, Stanley Kupa-győztes és világbajnok svéd csatár.

A center poszton és balszélen is bevethető 28 éves támadó megszerzését a kanadai klub jelentette be hétfőn.



Nordström első NHL-es együttesével, a Chicago Blackhawksszal lett bajnok 2015-ben, majd utána a Carolina Hurricaneshez szerződött, itt is két évet játszott, akárcsak Bostonban, ahonnan most távozott. Hazája válogatottjával 2017-ben szerzett vb-aranyérmet.



Az észak-amerikai profiligában eddig kereken 400 mérkőzést játszott és 68 pontot gyűjtött.

Borítókép: Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images