Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Detroit Red Wings szakmai alelnöke lett a klub korábbi legendás hátvédje, Nicklas Lidström.

Steve Yzerman főigazgató kedden jelentette be, hogy sikerült egykori csapattársát megnyernie a posztra, akinek többek között a Red Wings és kötelékébe tartozó, Észak-Amerikában és Európában szereplő játékosainak fejlesztése, értékelése lesz a feladata. Lidströmöt 1989-ben választotta ki a Detroit, majd húsz szezont töltött a gárdánál. Ezen idő alatt négyszer nyert Stanley Kupát (1997, 1998, 2002, 2008), 12-szer szerepelt All Star-gálán, hétszer választották meg a legjobb védőnek, így csak eggyel maradt el Bobby Orr rekordjától. 2012-ben vonult vissza, két évre rá pedig a klub visszavonultatta 5-ös mezszámát és bekerült a Hírességek Csarnokába is. Ő volt az első európai születésű Stanley Kupa-győztes csapatkapitány.

A svéd válogatottal 1991-ben világ-, 2006-ban pedig olimpiai bajnok volt, így egyike annak a 29 játékosnak, aki mindhárom nagy hokis trófeát begyűjtötte, ezért tagja az úgynevezett Tripla Arany Klubnak.

