Egybehangzó sajtóinformációk szerint azért tette szabadlistára egyik hátvédjét, Tony DeAngelót az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő New York Rangers, mert a Pittsburgh Penguins elleni hosszabbításos vereség után összeverekedett az öltözőfolyosón a kapus Alekszandr Georgijevvel.

A Rangers nem kívánta kommentálni a média értesüléseit, csak annyit jegyzett meg, hogy a klub számára legjobb döntést hozták meg.



A New York-i gárda szombaton úgy kapott ki hosszabbításban a Pittsburghtől, hogy a hirtelen halálban Georgijev és DeAngelo rosszul kommunikált, ezután korongot szerzett a Penguins, és még ebből a támadásból Sidney Crosby beütötte a győztes gólt.



Hírek szerint az orosz-bolgár kapus, valamint a védő összeszólalkozott az öltözőfolyosón, egymásnak ugrottak, és végül Chris Kreider másodkapitány úgy vetett véget ennek, hogy DeAngelót arcon ütötte.

DeAngelónak kétéves, idényenként 4,8 millió dolláros szerződése van, és most bármelyik csapat lecsaphat rá.



Ha nem viszik el, akkor a tartalékok közé kerül. A "forrófejű" védőnek már korábban is voltak fegyelmi ügyei.

