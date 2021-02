A saját divíziójában éllovas Florida Panthers és Vegas Golden Knights is nyert az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A Párducok 3-1-re múlták felül a vendég Dallas Stars csapatát, úgy, hogy a rivális kapusa, Anton Hudobin 49-szer állta a korong útját. A texasi gárda vezetőedzője, Rick Bownes a meccs után azt mondta, hogy elvesztegették a szezon legjobb kapusteljesítményét, Hudobin nélkül pedig 8-1-re kaptak volna ki. A nevadai együttes 3-0-ra győzött a Colorado Avalanche vendégeként, legjobbja pedig - Alex Tuch két gólja ellenére - ezúttal is a háromszoros bajnok kapus, Marc-Andre Fleury volt, aki 34 védéssel járult hozzá csapata sikeréhez. Idénybeli harmadik hibátlan teljesítményével utolérte a lista élén Szemjon Varlamovot és John Gibsont.

Rajta kívül további két hálóőr is valamennyi lövést hárította: a Los Angeles Kings színeiben Jonathan Quick 31 védést mutatott be a 2019-ben bajnok St. Louis Blues otthonában, míg a Calgary Flames kapusa, David Rittich 34-szer hárított. Utóbbi egyúttal azt is jelentette, hogy a 3-0-ra legyőzött Toronto Maple Leafs bombaformában lévő támadója, Auston Matthews 17 mérkőzés után maradt gól, vagy gólpassz nélkül. A címvédő Tampa Bay Lightning 4-2-es sikerével megállította a jó formában lévő Carolina Hurricanes együttesét, amely hat találkozó után nem szerzett legalább egy pontot.

Eredmények:

Florida Panthers-Dallas Stars 3-1

Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights 0-3

San José Sharks-Minnesota Wild 2-6

Arizona Coyotes-Anaheim Ducks 4-3

St. Louis Blues-Los Angeles Kings 0-3

Carolina Hurricanes-Tampa Bay Lightning 2-4

New York Islanders-Buffalo Sabres 3-2

Toronto Maple Leafs-Calgary Flames 0-3

Borítókép: Joel Auerbach/Getty Images