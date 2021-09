Nyolc évre 52 millió dollárért marad Colton Parayko az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt St. Louis Bluesnál.

A liga honlapja szerint a szerződés jövőre lép érvénybe, mert addig eleve megállapodás köti a világbajnoki ezüstérmes hátvédet a 2019-ben Stanley Kupát nyert klubhoz. A 28 esztendős, 197 centis és 104 kilós kanadai védő 2015 óta erősíti a St. Louist. Ez idő alatt 418 alapszakasz-mérkőzésen 171, 70 playoff-találkozón pedig 27 pontot gyűjtött.

BREAKING NEWS! Colton Parayko has agreed to terms on an eight-year contract extension with the Blues. #stlblues