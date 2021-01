Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) és csapatai egymilliárd dolláros veszteséggel számolnak a szerdán rajtoló lerövidített szezonban, de Gary Bettman szerint a játékosoknak és a szurkolóknak így is fontos, hogy elindul a bajnokság.

"Szeretném világossá tenni, hogy azért játsszuk le ezt az idényt, mert a sportágnak fontos. Olcsóbb lenne számunkra bezárni az ajtókat és nem játszani, mert így a klubok és a liga is több pénzt fog veszíteni" - fogalmazott az NHL elsőszámú vezetője, aki szerint az embereknek a normalitás érzését szeretnék visszaadni.

