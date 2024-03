Tette mindezt úgy, hogy számos Flames-legenda is helyet foglalt a páholyok bársonyszékeiben, többek között a franchise legtöbb gólját (525) és pontját (1 095) szerző Jarome Iginla is. A Penguins elleni találkozó a klub egykori kiváló kapusának, Miikka Kiprusoffnak a mezvisszavonultatása miatt volt kiemelten fontos az egykori kiválóságoknak, és ha már így alakult, Kadri úgy gondolta, maradjon más okból is emlékezetes a párharc.

A harmadik harmadban a saját védőharmadában vett át egy korongot, zseniális megoldásokkal megbolondítva 3 Pens-védőt is, hogy aztán a higgadt befejezéssel tegye fel arra a bizonyos i-re a pontot!







Ugyanakkor ha valaki esetleg azt gondolná, kizárólag Kadri képes szemet gyönyörködtető találatokra, annak kedvéért jöjjön egy lista a 2023-24-es évad eddigi legszebb találataival!

A Philadelphia Flyers csatára, Tyson Foerster a Tampa-szurkolókat keserítette el ezzel a csodálatos, láb közötti csel utáni góllal.



A Los Angeles Kings játékosa, Quinton Byfield a Columbus Blue Jackets védői között szerzett döbbenetesen nagy gólt!



Egy másik Philadelphia Flyers támadó, Cam York a baseballtudását is bevetette a Tampa Bay ellenében.



Kirill Marchenko a szétlövésben húzott váratlant, aminek Columbus Blue Jackets-győzelem lett az eredménye.



Michael McLeod az egyensúlyérzékét is bizonyítva, lepörgést követően, fonákkal szerzett csodás gólt a Washington Capitals csapatával szembeni találkozón.



Kirill Marchenko nem csupán rávezetésből, hanem mezőnyben is tud varázsolni: például ilyen, láb közötti, teljesen valószínűtlen gólt jegyezve. Ami közben fel is borítják, csak hogy még magasabb legyen a művészi érték!



Connor McDavid nevét még a jégkorongot kevésbé kedvelők is ismerik – többek között az olyan találatai miatt, mint amilyet a Minnesota Wild kapujába lőtt. Ha létezik türelmes befejezés, ez mindenképpen annak az iskolapéldája.



És persze van olyan csodálatos gólja is McDavidnek, amit a szezon korai szakaszában lőtt: hiába került féltérdre, ez sem akadályozta meg abban, hogy végül ünnepelhessen az akció végén!



Az Arizona Coyotes csatára, Sean Durzi a gravitációt meghazudtoló gólt vágott a Los Angeles kapujába!

