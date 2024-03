Kurtis MacDermidet a New Jersey Devilshez cserélték

A New Jersey Devils csere útján szerezte meg a Colorado Avalanche csatárának, Kurtis MacDermidnek a játékjogát. A Devils egy, a 2024-es NHL Draft 7. körében érvényes választási jogot, és Zakhar Bardakov játékjogát adta az Avalanche-nek azért a MacDermidért, aki 29 találkozón 2 lőtt gólt és 23 büntetőpercet jegyzett a szezon során. A 30. születésnapja felé közeledő csatár 249 NHL-mérkőzést tudhat maga mögött, és elsősorban a fizikumáért alkalmazzák, amit jól jelez, hogy mindössze 30 pont – 11 gól és 19 gólpassz – mellé 318 büntetőperc és 489 ütközés társul. Bardakovot a 2021-es Draft 7. körében választotta ki a Devils, és jelenleg a KHL-es SKA Szentpétervár csapatában játszik.

Connor Bedard mezei fogynak a legjobban

A Chicago Blackhawks újonca, Connor Bedard nem csak a jégen, de azon kívül is extraklasszis módjára teljesít, hiszen ő vezeti az NHL-játékosok mezeladási listáját a szezonban. A 2023-as NHL Dradft I/1-ese a legtöbb pontot termelő újonc – 40-nel, – és 17 lőtt góljával is listavezető az ifjoncok között ,függetlenül attól, hogy állkapocscsonttörése miatt 14 találkozót ki kellett hagynia. A Blackhawks a mezeladásokon felül jegy-, és bérletárusításban is élvezi az új fenomén pozitív hatásait, mintegy 10 százalékkal növelve állandó nézőik számát. Bedard mögött a Devils-sztár Jack Hughes, a Rangers duója, Artemi Panarin és Mika Zibanejad, valamint a torontói Auston Matthews következik a mezeladási rangsorban. Az ifjú ász mezének közkedveltsége azért is lenyűgöző sokak számára, mert az ő csapata nem szerepelt egyetlen szabadtéri eseményen sem, ugyanakkor a fent említett, őt követő játékosok mezeladási számait minden esetben rendre alaposan megdobta kültéri szereplésük.

3 csapatos csere, Lyubushkin a Maple Leafs játékosa

A Toronto Maple Leafs egy összetett, 3 csapatot – Anaheim Ducks és Carolina Hurricanes – is érintő csereügylet keretein belül megszerezte a védő, Ilya Lyubushkin játékjogát. A Ducks a védőért ellenjuttatásként megkapta a Toronto 2025-ös, harmadik körös draftcetlijét, miközben belegyezett, hogy az orosz fizetésének a felét továbbra is állja. A Hurricanes is átvállalt Lyubushkin fennmaradó szerződéséből 50 százalékot, amiért cserébe egy 2024-es, 6. körös draftjogot kapott. A pénzügyi ügyeskedés következtében a Toronto fizetési sapkáját mindössze 687 500 dollár terheli Lyubushkin miatt, amivel önnön magának biztosít nagyobb mozgásteret a március 8-i cserehatáridő lejárta előtt a torontói vezetőség. Lyubushkin a 2021-22-es szezonban játszott már a Maple Leafsben, ahova Arizónából érkezett a 334 NHL-meccsen 43 pontot szerző, kőkemény védő hírében álló játékos. A Toronto szurkolók azt sem bánják, hogy a Hurricanestől Kirill Slepets játékjogát is megszerezte kedvenc csapatuk – a jelenleg a KHL-ben edződő támadó a jövőben válhat értékessé a franchise számára.

(Fotó: Michael Mooney/NHLI via Getty Images)