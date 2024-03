Ezen párharcok sorából talán egy emelkedik ki igazán, amelyet a denveri Ball Arénában rendeznek majd!

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings (03:30)

Két évtizeddel ezelőtt egészen döbbenetes playoffcsatákat vívott egymással a két franchise – hét ilyen összevetés nyertese, hét évadon belül picivel később aztán ötször a Stanley-kupát is a magasba emelhette! A soron következő egymás elleni csata már talán nem emiatt lesz intenzív, lévén a két klub azóta másik konferenciában szerepel, így a rájátszás során már csakis a nagydöntőben van esélyük összefutni. Ahhoz azonban még nagyon sok mindennek kell történnie, hogy ez bekövetkezzen.

A Colorado Avalanche (38-20-5) ugyan csak harmadik az Középső-divízióban, ám hátránya csupán 2 pont az első helyezett mögött. A 3.65 gólt átlagoló Avs az utolsó 4 találkozóján 16-szor köszönt be az ellenfele kapujába, és akkor igazán veszélyes, ha a Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen (70 gól és 114 gólpassz tulajai) mellett Valeri Nichushkin, Ross Colton, illetőleg Jonathan Drouin is jó napot fognak ki. A coloradóiak legfőbb gondja nem is az előrefele-játék, hanem inkább a védőharmad gyötrelme: 3.06 gólt kapnak mérkőzésenként, elsőszámú kapusuk, Alex Georgiev pedig 89.9%-os hatékonysággal véd, 2.91 kapott gólt és mínuszos (egészen pontosan -6.0) az átlaghoz képest jegyzett védési statisztikai metrikája.

A Detroit Red Wings (33-22-6) az Atlanti-divízió negyedik helyéről, két egymás utáni vereséget követően igyekszik visszatalálni februári önmagához. Náluk sincs gond a támadóhokival: 3.51 alkalommal köszönnek be összecsapásonként, és elsődlegesen Alex DeBrincat, Lucas Raymond, Daniel Sprong, J.T. Compher, valamint a sokadvirágzását élő Patrick Kane villanásaiban bízhatnak. A védelmük ugyanakkor gyatrább még az Avalanche-énál is: 3.20 gólt kapnak jégre lépésenként (a két utolsó vereség során 9-et szedtek be), pedig kezdőkapusuk, Alex Lyon számai nem rettenetesek – 91.1%-kal véd, 2.79 gólt kap, és a 7.0-s, átlaghoz képest jegyzett védési statisztikai metrika ha nem is kiemelkedő, de elfogadható!

Ebből is kiolvasható, hogy a védőharmadban dőlhet el ez a régi múltra visszatekintő rivalizálás, értsd, aki stabilabb hátul, az jó eséllyel ünnepelhet a parti lefújásakor!

A játéknap másik két találkozója során a Toronto egy fájóan sima, Bostontól elszenvedett vereség után találna vissza a győztes ösvényre, míg a liga sereghajtóinak összecsapásán, az Anaheim – Ottawa párharcban talán a hazai jégen fellépő Ducks tűnik stabilabbnak, már csak azért is, mert a kanadaiak utolsó 4 párbajukból 4-et veszítettek el.

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres (01:00)

Anaheim Ducks - Ottawa Senators (04:00)

