Négy után mi jöhet?

Nico Hischier remek meccset tudhat maga mögött, a New Jersey Devils 7-2-re verte a San Jose Sharksot szerdán, a svájci támadó három gólt és egy gólpasszt, így négy pontos mérkőzést jegyzett. A Devils ma éjszaka az Anaheim Duckshoz látogat, a kaliforniai hárommecses útjuk második állomásán. Hischierre megint nagy szerep hárulhat, aki már 43 pontnál jár az idény során (20 gól és 23 assziszt), beleértve az elmúlt 13 mérkőzésen jegyzett 17 pontját. A Devils öt ponttal van lemaradva a Philadelphia Flyers mögött a Metropolitan Divízió harmadik helyén és hattal a Tampa Bay Lightning mögött. A Ducks zsinórban három vereség után nyert 6-4-re San Joséban csütörtökön. Ryan Strome két asszisztot is adott, s így az elmúlt kilenc mérkőzésén kilenc pontja van. December 18-án játszott legutóbb ez a két csapat egymás ellen, akkor az Anaheim 5-1-re győzött New Jerseyben.

Nem kellene megismételni a tavalyit

A Washington Capitalsnek nagy szüksége van egy győzelemre, lehetőleg rendes játékidőben, ugyanis két meccsel noha kevesebbet játszottak a Metropolitan Divízóban harmadik helyezett Philadelphia Flyershez képest, de hat pont a lemaradásuk, amin sokat lehetne faragni ma egy esetleges győelemmel. A fővárosi együttes a 2013/14-es szezon óta az előző idényben először maradt le a rájátszásról, ezt idén már nem szeretnék megismételni, de ehhez mindenképp nyerni kell az ilyen divízión belüli rangadókat. A New York Islanders és a New Jersey Devils mögött egyaránt egy pont a lemaradásuk, de az ilyeneket ki kell használni a hátrány redukálására, amely más kontextusban a Flyersnek is egy lehetőség, hogy leszakítsa egyik üldözőjét. A két gárda párharcának elmúlt három meccsét rendre a Philly nyerte, legutóbb decemberben hosszabbítás után 4-3-ra.

Valaha véget ér ez a rossz sorozat?

Drake Batherson három mérkőzésen keresztül ütött legalább egy gólt és négymeccses pontsorozattal rendelkezik, ezt folytathatja tovább a most már tizennégy meccse nyeretlen Arizona Coyotes ellen, ugyanis az Ottawa a liga legrosszabb formában lévő együttesét fogadja. A kanadai gárda ugyan csak kettő győzelemmel rendelkezik többet, mint nyugati ellenfele, de mégis a forma, melletük van. Az Arizona január 23-án a Pittsburgh Penguins ellen nyert utoljára, ami már 14 mérkőzést jelent, ilyen rossz sorozatra legutóbb a 2003/04-es idényben volt példa tőlük.

Az NHL pénteki játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Ottawa Senators-Arizona Coyotes (01:00)

Washington Capitals-Philadelphia Flyers (01:00)

Anaheim Ducks-New Jersey Devils (04:00)

