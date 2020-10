Papp Kristóf játékjogát nem foglalták le az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr választásán, a drafton.

A koronavírus-járvány miatt online megtartott börzén az előzetes listán szerepelt a 19 éves magyar hokis is, de végül egyetlen klub sem választotta ki őt.



Papp - aki már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, sőt gólt is ütött - az előző két idényben a legmagasabban jegyzett egyesült államokbeli junior ligában (USHL) szerepelt, a 2020/21-es szezonban pedig a legkomolyabb egyetemi ligában, az NCAA-ben érdekelt Michigan State University játékosa.



Így változatlanul három olyan magyar születésű jégkorongozó van, akit draftoltak az NHL-be: Gröschl Tamás (1999, Edmonton Oilers), Szuper Levente (2000, Calgary Flames) és Vas János (2002, Dallas Stars) kelt el a fiatalok számára tartott választáson, de egyiküknek sem volt lehetősége, hogy a profi jégkorongligában szerepeljen.

