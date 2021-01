Hét mérkőzésből négy hosszabbításban dőlt el az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

Pittsburghben a házigazda Penguins Sidney Crosby ráadásban szerzett góljával győzte le 5-4-re a Washington Capitalst, melyet így három napon belül másodszor vert meg.



A vendéglátó Philadelphia Flyers többek között Brian Elliott 40 védésének is köszönhetően diadalmaskodott a Buffalo Sabres felett, a New Jersey Devils pedig a New York Rangers vendégeként győzött 4-3-ra, a sikerhez Jack Hughes két góllal és egy gólpasszal, a kapus MacKenzie Blackwood pedig 47 hárítással járult hozzá.



A Detroit Red Wings és a Florida Panthers is hosszabbításban nyert, előbbi a Columbusnál, utóbbi pedig a Chicagónál bizonyult jobbnak.



A játéknap negyedik ráadással záruló mérkőzésén a vendég Winnipeg kétszer is kétgólos hátrányba került Ottawában, ennek ellenére 3-3-mal zárult a rendes játékidő, a hosszabbításban pedig a dán Nikolaj Ehlers góljával a Jets a maga javára fordította a találkozót.



A két együttes öt napon belül háromszor csap össze, közép-európai idő szerint pénteken hajnalban ismét Ottawában, majd vasárnap Winnipegben játszanak egymás ellen.

Eredmények:

Pittsburgh Penguins-Washington Capitals 5-4 - hosszabbítás után

Ottawa Senators-Winnipeg Jets 3-4 - hosszabbítás után

Philadelphia Flyers-Buffalo Sabres 3-0

Florida Panthers-Chicago Blackhawks 5-4 - hosszabbítás után

Detroit Red Wings-Columbus Blue Jackets 3-2 - hosszabbítás után

Los Angeles Kings-Colorado Avalanche 2-3

New York Rangers-New Jersey Devils 3-4

Borítókép: Justin K. Aller/NHLI via Getty Images