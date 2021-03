A New York Rangers 9-0-ra győzte le a vendég Philadelphia Flyerst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A hazaiak a második harmadban hét gólt ütöttek, Mika Zibanejad ebből hármat szerzett, hármat pedig előkészített. A New York legutóbb 1986-ban tudott győzni kilencgólos különbséggel, akkor a New Jersey volt az "áldozat".



A St. Louis Blues sorozatban ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal a Los Angeles Kings otthonában maradt alul 4-1-re, míg a Winnipeg Jets hosszabbításban tudott felülkerekedni a vendég Montreal Canadiensen.



A Vancouver Canucks egymás után harmadszor győzött, ehhez most szétlövésben kellett jobbnak lennie az Ottawa Senators otthonában.



Az NHL góllövőlistáját vezető Connor McDavid egy találattal és két assziszttal vette ki a részét csapata, az Edmonton Oilers Calgary Flames elleni sikeréből, így már 18 találatnál jár, ehhez 38 gólpassz társul. A házigazda Flames először veszített meccset a március 5-én kinevezett edző, Darryl Sutter irányításával.



Eredmények:

New York Rangers-Philadelphia Flyers 9-0

Ottawa Senators-Vancouver Canucks 2-3 - szétlövéssel

Winnipeg Jets-Montreal Canadiens 4-3 - hosszabbítás után

Calgary Flames-Edmonton Oilers 3-7

Los Angeles Kings-St. Louis Blues 4-1

Vegas Golden Knights-San Jose Sharks 5-4



Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images