A koronavírus-protokoll megsértése miatt 21 mérkőzéses eltiltással büntette a San Jose Sharks játékosát, Evander Kane-t az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL).

Az eset részleteit nem közölték, meg nem erősített médiainformációk szerint ugyanakkor a hokis hamis oltási igazolványt mutatott be.

A 30 éves játékos - aki ellen a múltban tiltott szerencsejáték miatt nyomoztak - azt mondta: hibázott, nagyon sajnálja és vállalja tette következményeit.



"Az eltiltásom ideje alatt továbbra is részt veszek olyan tanácsadásokon, amelyek segíthetnek abban, hogy a jövőben jobb döntéseket hozzak" - magyarázta.



Kane már a Sharks edzőtáborában sem volt ott és a Winnipeg Jets elleni szezonnyitót is kihagyta. Legkorábban a november 30-ai, New Jersey Devils elleni mérkőzésen lesz bevethető.

Kane éves fizetése 7 millió dollár (2,2 milliárd forint), amelynek időarányos részétől, 1,68 millió dollártól eltiltása miatt elesik.



