Connor McDavid, az Edmonton Oilers csapatkapitánya duplán lett az alapszakasz legjobbja az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2020/21-es idényében.

A 24 éves hokis 2017 után másodszor érdemelte ki a szakírók (Hart Memorial Trophy), továbbá 2017 és 2018 után harmadszor a játékostársak elismerését (Ted Lindsay Award). Előbbi esetben - Wayne Gretzky 1982-es győzelmét követően - második NHL-játékosként kapott maximális pontszámot. McDavid öt év alatt harmadszor végzett a ponttáblázat élén, ezúttal 105 ponttal (33 gól és 72 gólpassz) zárta az alapszakasz 56 mérkőzését. A második helyen 84 pontos csapattársa, Leon Draisaitl, a harmadikon a 69 pontos Brad Marchand (Boston Bruins) végzett.

This year's winner of the Hart Memorial Trophy, the player most valuable to his team during the regular season, is Connor McDavid (@cmcdavid97)! #NHLAwards pic.twitter.com/Yw2VFT2Akl