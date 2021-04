A Calgary Flames magabiztosan, 5-0-ra kerekedett a vendég Edmonton Oilers fölé az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati játéknapján, így a házigazdának megszakadt a négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozata.

A Flames öt góljából négyet a második harmadban szerzett. A svéd Jacob Markström 17 védéssel hibátlanul zárt a Calgary kapujában, a szezonban harmadszor, NHL-karrierje során nyolcadszor.



Extended highlights of the Edmonton Oilers at the Calgary Flames