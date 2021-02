A Pittsburgh Penguins hazai pályán hat gólt ütve legyőzte vasárnap a Washington Capitalst az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A Penguins az első és a második harmad után is egy góllal vezetett, majd a zárószakaszban jól védekezett és az utolsó percre fordulva két gólt is ütött, biztossá téve sikerét.



Las Vegasban a hazai Golden Knightsnak egyetlen gól is elég volt a Colorado Avalanche elleni győzelemhez.

Eredmények:

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche 1-0

Pittsburgh Penguins-Washington Capitals 6-3

Borítókép: Joe Sargent/NHLI via Getty Images