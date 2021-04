A már biztos rájátszás-résztvevő Vegas Golden Knights sorozatban kilencedik győzelmét aratva 5-1-re nyert az Anaheim otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján. Harmadik csapatként a Minnesota Wild is biztosította a helyét a playoffban.

A Las Vegas-i gárdában Chandler Stephenson kétszer is eredményes volt a nyitóharmadban, Shea Theodore és William Karlsson pedig ex-anaheimiként talált be. Az együttes ötödik gólját William Carrier szerezte.

Golden Knights @ Ducks 4/24/21 | NHL Highlights Extended highlights of the Vegas Golden Knights at the Anaheim Ducks



A Minnesota San Joséban folytatta remek sorozatát, a Sharks otthonában aratott 6-3-as siker egymás után a hetedik győzelmet és a rájátszásba jutást jelentette a csapatnak. Ryan Suter már 19 másodperc elteltével előnyhöz juttatta a vendégeket, akik az első játékrész után 3-0-ra, a másodikat követően pedig 4-0-ra vezettek.



A Sharks sorozatban nyolcadszor vesztett.



A Toronto 4-1-re nyert Winnipegben, a vendégeknél Mitch Marner NHL-es pályafutása 100. gólját szerezte. A többi három találaton John Tavares, Alexander Kerfoot és Joe Thornton osztozott, utóbbi 41 évesen és 296 naposan a klub történetének legidősebb gólszerzője lett - egy 1967-es rekordot döntött meg ezzel.



Pittsburgh-ben Sidney Crosby és Bryan Rust is idénybeli 20. találatát jegyezte, a Penguins pedig izgalmas végjátékban 4-2-re verte a New Jersey Devilst. Crosby már üreskapus gólt szerzett, miután a vendégeknek majdnem sikerült kiegyenlíteniük.

A Vegas Golden Knights és a Minnesota Wild mellett már biztos rájátszás-résztvevő Colorado Avalanche öt győztes meccs után alulmaradt St. Louisban, míg az Arizona 4-0-ra nyert a Los Angeles Kings otthonában. A nyugati divízió utolsó playoff-helyéért még a St. Louis és az Arizona verseng.



Eredmények:

Anaheim Ducks-Vegas Golden Knights 1-5

Vancouver Canucks-Ottawa Senators 4-2

Los Angeles Kings-Arizona Coyotes 0-4

New York Islanders-Washington Capitals 3-6

Florida Panthers-Carolina Hurricanes 4-3 - hosszabbítás után

Detroit Red Wings-Dallas Stars 1-2 - hosszabbítás után

San Jose Sharks-Minnesota Wild 3-6

Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs 1-4

Calgary Falmes-Montreal Canadiens 5-2

St. Louis Blues-Colorado Avalanche 5-3

Pittsburgh Penguins-New Jersey Devils 4-2

Borítókép: Jonathan Kozub/NHLI via Getty Images