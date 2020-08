A Vegas Golden Knights szombaton 3-0-ra nyert a Vancouver Canucks ellen és ezzel - három mérkőzés után - visszavette a vezetést a két csapat párharcában az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásában.





Robin Lehner recorded a shutout in Game 3 as the Vegas Golden Knights beat the Vancouver Canucks 3-0. #NHL #Highlights