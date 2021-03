A Vegas Golden Knights 3-1-re kikapott a Los Angeles Kings vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján, ezzel megszakadt az öt mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata.

A Kings a második harmad elején 51 másodperc alatt két gólt lőtt a Vegasnak, amely ugyan szépített, de a hajrában Jeff Carter ismét kétgólosra növelte a különbséget. A házigazdáknál Cal Petersen 41 védéssel zárt, és alig maradt le karrierje második shutoutjáról. A Kings ezzel visszavágott a két nappal korábban elszenvedett 4-2-es vereségért.

Extended highlights of the Vegas Golden Knights at the Los Angeles Kings