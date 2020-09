A Dallas Stars hétfőn hosszabbítás után nyert a Vegas Golden Knights ellen és ezzel húsz év után újra bejutott az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásának döntőjébe.

A rájátszás eredménye, Nyugati főcsoport, döntő:



Vegas Golden Knights-Dallas Stars 2-3, hosszabbítás után



Továbbjutott a Dallas 4-1-es összesítéssel

