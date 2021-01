Hosszabbított dán sztárjával, Oliver Bjorkstranddal az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Columbus Blue Jackets.

A 25 esztendős csatár 2026-ig írt alá, idényenként 5,4 millió dollárt kap majd.

FIVE MORE YEARS FOR OLLIE!



The #CBJ have signed RW @OBjorkstrand to a five-year/$27mil contract extension.



