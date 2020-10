Két évvel meghosszabbította az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) döntős Dallas Stars a vezetőedző, Rick Bowness szerződését.

A szakember decemberben vette át a csapatot, de akkor ideiglenes jelleggel kapott megbízatást. Mivel a gárda előbb a rájátszásba kerülést harcolta ki, majd 2000 óta először bejutott a Stanley Kupa döntőjébe is, nem volt kérdés, hogy Bowness maradhat.



"Könnyű volt együttműködni a főigazgatóval, akarta, hogy maradjak, hogy folytassam a munkát. Nem volt nehéz tárgyalni" - jegyezte meg a 65 esztendős tréner, aki korábban a Winnipeg Jets (1988-89), a Boston Bruins (1991-92), az Ottawa Senators (1992-96), a New York Islanders (1996-98) és Phoenix Coyotes (2003-04) vezetőedzője volt, de dolgozott másodedzőként a Tampa Bay Lightningnál és a Starsnál is.

