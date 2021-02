A címvédő Tampa Bay Lightning 3-0-ra legyőzte a vendég Carolina Hurricanest az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai rangadóján.

A floridai gárdában Andrej Vaszilevszkij remekelt, a Hurricanes mind a 25 lövését hárította. Az orosz kapusnak a mostani szezonban ez volt az első hibátlan meccse, karrierje során pedig a 22. A találkozón Ross Colton is betalált, aki első mérkőzésén lépett jégre az NHL-ben. A Lightning a Hurricanes elleni legutóbbi 11 hazai meccséből 10. alkalommal győzött.



Tartja remek formáját a Los Angeles Kings, mely sorozatban hatodszor nyert. A kaliforniai együttes a 2019-es bajnok St. Louis Bluest verte 2-1-re, köszönhetően elsősorban kapusa, Cal Petersen remeklésének, aki 36 lövésből 35-öt hatástalanított.



Bravúros győzelmet aratott az Arizona Coyotes, mely 3-0-s hátrányból állt fel és végül szétlövéssel múlta felül az Anaheim Ducksot.



A középső csoportot a Tampa Bay előtt vezető Florida Panthers hazai pályán gólt sem tudott ütni a legutóbbi nagydöntős Dallas Starsnak. A texasiak hullámzóan teljesítettek eddig a szezonban, legutóbbi hat mérkőzésüket elveszítették, így mostani sikerük váratlannak nevezhető.



A győzelemhez elengedhetetlen volt a Stars kapusának, Anton Hudobinnak a nagyszerű teljesítménye. Az orosz játékos 43 védést mutatott be, míg társai a másik oldalon 26 próbálkozásukból háromszor is betaláltak.



A ligaelső Toronto Maple Leafs alaposan megszenvedett a Calgary Flamesszel, mely hiába szerzett vezetést az 57. percben, William Nylander két perccel később egyenlíteni tudott, majd a hosszabbítás elején újra betalált és eldöntötte a meccset.



Eredmények:

Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes 3-0

St. Louis Blues-Los Angeles Kings 1-2

Colorado Avalanche-Minnesota Wild 2-6

Arizona Coyotes-Anaheim Ducks 4-3 - szétlövés után

Philadelphia Flyers-New York Rangers 4-3

Toronto Maple Leafs-Calgary Flames 2-1 - hosszabbítás után

Florida Panthers-Dallas Stars 0-3



Borítókép: Jared C. Tilton/Getty Images