A háromszoros Stanley Kupa-győztes jégkorongozó, Duncan Keith a Chicago Blackhawkstól az Edmonton Oilershez került át.

Az észak-amerikai profiligában (NHL) érdekelt két klub bejelentette, hogy Keith-ért cserébe Caleb Jonest kapta meg a Chicago.

1 Conn Smythe Trophy.

2 Norris Trophies.

3 Stanley Cups.

16 seasons.

1,192 games played.



All in a #Blackhawks sweater.



Thank you @DuncanKeith! pic.twitter.com/r75vcmKNqe