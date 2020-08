Papp Kristóf az egész országért küzdene, ha az októberi amatőr játékosbörzén (draft) bekerülne az észak-amerikai profi jégkorongligába (NHL).

"A draftig semmi sem biztos, de úgy látom, esélyes, hogy a későbbi körökben elkeljek. Mindig az lebeg a szemem előtt, hogy egy egész országért tudnék küzdeni. Ha nem sikerül, akkor sincs baj, hiszen más út is létezik" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a 19 éves csatár.

Hozzátette, nagyon nagy motiváció számára, hogy magyarként idáig el tudott jutni a szülei, a barátai és az edzői segítségével.



"Továbbra sincs megállás, tovább dolgozom a céljaimért" - szögezte le.



Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-ben: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában. Csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be.



Az október 9-10-én virtuális módon sorra kerülő drafton mind a 31 csapatnak alapesetben hét választási lehetősége lesz - a mennyiség különféle ügyletek révén módosulhat -, így összesen 217 fiatal játékjogát foglalják le. Papp Kristófot a draftlista 125. helyére rangsorolták.



A válogatott csatár az előző idényben a legjobb egyesült államokbeli juniorbajnokságban (USHL) szerepelt, ám pályafutását a legerősebb amerikai egyetemi ligában (NCAA) szereplő Michigan State Egyetem színeiben folytatja.



Mint elmondta, kemény edzésmunkával készülnek a szezonra, bár a csapat együtt még nem edzhetett, csupán három kisebb csoportban gyakoroltak a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések jegyében.



"Felnőttesebb gondolkodású és fizikumú hokisok ellen játszom majd, ezt a sebességet kellene felvennem. Eddig is szem előtt lehettem, de úgy érzem, itt még jobban felfigyelhetnek rám, ha egy jó szezont produkálok" - nyilatkozta Papp.

Azt még mindig nem lehet tudni, mikor rajtol az idény az NCAA-ben.

Borítókép: jegkorongszovetseg.hu