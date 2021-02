A Toronto Maple Leafs 5-1-re legyőzte a vendég Vancouver Canucks csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati játéknapján, sikerével pedig továbbra is vezeti a kanadai divíziót.

A Juharlevelesek menetelésében elévülhetetlen érdemei vannak Auston Matthewsnak, ugyanis sorozatban hetedik mérkőzésén volt eredményes. A 23 éves amerikai játékos ezúttal kétszer is betalált, ahogy csapattársa, Wayne Simmonds is.



A Toronto vezérletükkel sorozatban hetedik összecsapásán szerzett legalább egy pontot, ebből hatot meg is nyert.



A 2019-ben bajnok St. Louis Blues viszont egymás után másodszor kapott ki a vendég Arizona Coyotes csapatától, melynek színeiben Jakob Chychrun duplázott. A két gárda kedden sorozatban immár negyedszer csap össze egymás ellen St. Louisban.



A New York Islanders lezárta öt találkozón át tartó kudarcsorozatát, mivel Anders Lee hajrában ütött góljával 4-3-ra felülmúlta a Pittsburgh Penguins gárdáját. Jordan Eberle két találattal vette ki a részét a sikerből.



Az Edmonton Oilers csapatkapitánya, Connor McDavid ugyan egy-egy góllal és gólpasszal sorozatban kilencedik mérkőzésén is szerzett pontot, viszont a csapat remeklése ellenére kikapott 6-4-re a Calgary Flames vendégeként. McDavid kilenc góllal és 17 előkészítéssel vezeti a pontlistát.



Eredmények:

Ottawa Senators-Montreal Canadiens 1-2

St. Louis Blues-Arizona Coyotes 1-3

New York Islanders-Pittsburgh Penguins 4-3

Toronto Maple Leafs-Vancouver Canucks 5-1

Anaheim Ducks-San Jose Sharks 2-1 - szétlövéssel

Calgary Flames-Edmonton Oilers 6-4

Borítókép: Kevin Sousa/NHLI via Getty Images