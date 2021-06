A Montreal Canadiens egy győzelemre van attól, hogy a Winnipeg Jets csapatával szemben továbbjusson a rájátszás második fordulójából az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A Montreal már az első fordulóban is nagy meglepetést okozott azzal, hogy kiejtette a kanadai divízió élén záró Toronto Maple Leafs csapatát, a siker pedig nagy lendületet adott a gárdának.



A Canadiens legutóbb az első kör negyedik felvonásán volt hátrányban, s ezt a sorozatát most is folytatta, ugyanis a vasárnapi összecsapáson 3-0-ra elhúzott, innen pedig már nem volt visszaút a Winnipeg számára.



Second Round, Gm 3: Jets @ Canadiens 6/6/21 | NHL Highlights Extended highlights of the Winnipeg Jets at the Montreal Canadiens



A sorozatban hatodik találkozóján győztes Montreal 5-1-es diadalából Joel Armia két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét, míg a kapus Carey Price 26 lövést hárított.



A Vegas Golden Knights és az alapszakaszban első Colorado Avalanche párharca ugyanakkor kiélezettebb, a nevadai együttes magabiztosan nyert vasárnap, ezzel 2-2-re egyenlített.

A mérkőzés hőse a mesterhármast elért Jonathan Marchessault volt, de szintén remekelt a három gólt is előkészítő William Karlsson.

A kapus Marc-Andre Fleury 17 védéssel járult hozzá a győzelemhez.



A Vegas és a Colorado párharcában eddig mind a négy összecsapáson hazai siker született.



Eredmények, rájátszás, 2. forduló, 3. mérkőzések:



Északi csoport, 2. forduló, 2. mérkőzés:

Montreal Canadiens-Winnipeg Jets 5-1

Az állás: 3-0 a Montreal javára.

Nyugati csoport, 2. forduló, 3. mérkőzés:

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche 5-1

Az állás: 2-2



A párharcok az egyik fél negyedik sikeréig tartanak.

Borítókép: Minas Panagiotakis/Getty Images