A Vancouver Canucks 5-1-re legyőzte vendégét, a sereghajtó Ottawa Senatorst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

J.T. Miller és Tyler Motte két-két góllal, Thatcher Demko pedig 42 védéssel vette ki részét a sikerből. A két együttes keddi csatájában a fővárosiak 7-1-re kaptak ki. A Nashville Predators - akárcsak egy nappal korábban - most is ráadásban győzte le a vendég Chicago Blackhawks alakulatát. Kedden hirtelen halálban, most pedig szétlövésben volt jobb a házigazda, amely csoportjában az élre állt.

A San Jose Sharks bejelentette, hogy február közepén hazaköltözhet, mert a helyi hatóságok engedélyt adtak sportesemények szervezésére, igaz, a koronavírus-járvány miatt nézők egyelőre nem lehetnek jelen a mérkőzéseken. A gárda addig "hazai" találkozóit Arizonában játssza, de a február 13-i Anaheim Ducks elleni összecsapásra már a megszokott csarnokában kerülhet sor.





Eredmények:

Nashville Predators-Chicago Blackhawks 2-1, szétlövés után

Vancouver Canucks-Ottawa Senators 5-1

Borítókép: John Russell/NHLI via Getty Images