A kétgólos hátrányból felálló Tampa Bay Lightning hosszabbítás után 5-4-re nyert a Dallas Stars ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) edmontoni döntőjének negyedik mérkőzésén, így már 3-1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban, azaz egyetlen győzelem választja el a Stanley Kupa elhódításától.

A Tampa csapatkapitánya, Steven Stamkos nem vállalta a játékot, noha az előző mérkőzésen már játszott, gólt is lőtt, de nem gyógyult fel teljesen február 25-i sérüléséből.



Fotó: Dave Sandford/NHLI via Getty Images

A Dallas ugyancsak a 8. percben lőtt először kapura, de az utat talált Andrej Vaszilevszkij ketrecébe: John Klingberg a blokkról levágódó korongját ütötte a hálóba. Továbbra is a Lightning támadott, de egy kontra után Joe Pavelski pontosan lőtt a jobb sarokba. Egy perc múlva - a szünet előtt 32,6 másodperccel - szépített a Tampa, Ondrej Palat ugratta ki a leshatáron Brayden Pointot, aki szélvészgyors mozdulattal mattolta Anton Hudobint. A fordulást követően emberelőnyben megint Point volt eredményes, ezúttal bravúrosan ütötte be a levegőből a korongot a kapuba. A harmad derekán Tyler Seguin lépett ki, de kisodródott, ugyanakkor estében még visszakanalazta a korongot Vaszilevszkij mögé, és az üres kapu elé érkező Corey Perrynek nem volt nehéz dolga. Könnyen lehetett volna 4-2 is, de Nick Caamano közeli lövését védte hatalmas spárgával az orosz kapus. A szünet előtt megint emberelőnybe került a Lightning, és Yanni Gourde a blokkról elé kerülő pakkot kapásból a kapuba csúsztatta.

A harmadik harmad elején a fekvő Hudobin lábbal védett nagyot, a túloldalon pedig Joel Kiviranta lövése már átcsúszott Vaszilevszkijen, ám a gólvonal elől Victor Hedman felszabadított. A 47. percben a támadóharmadban elhozott bulit követően Alex Killorn felkanyarodott az alapvonal mögül, majd éles szögből a jobb felső sarokba lőtt. Azonban tudott egyenlíteni a Stars, Pavelski fordulásból lőtt, a korong pedig a hátvéd Kevin Shattenkirk testéről bepattant. Ez volt a 36 éves csatár pályafutásának 60. playoff-gólja, amivel beérte az egyesült államokbeli születésű játékosok listáját eddig egyedül vezető Joe Mullent. Pavelski már 12. alkalommal talált be a mostani rájátszásban, és ilyen idősen még egyetlen hokis sem tudott ilyen sokszor eredményes lenni.



Fotó: Andy Devlin/NHLI via Getty Images

Jöhetett a hirtelen halál, amelynek elején a Dallas került létszámfölénybe, ám két nagy helyzetet is elpuskázott. Aztán a Stars kapitánya, Jamie Benn ült ki, mert a bírók úgy látták, gáncsolta Tyler Johnsont, de a visszajátszásból kiderült, tévesen ítéltek. A Tampa élt a lehetőséggel, Shattenkirk takarásból - Jamie Oleksiak lábai között - belőtte a fontos győzelmet érő találatot. A Lightningnak ez volt a hetedik hosszabbításos meccse az idei playoffban és a hatodik sikere, míg a Dallas az ötödik overtime-os találkozóján először szenvedett vereséget. Kérdés, hogy a játékosok milyen gyorsan regenerálódnak, hiszen a következő összecsapást magyar idő szerint vasárnap hajnalban, azaz kevesebb, mint 20 óra múlva rendezik, ugyancsak Edmontonban.





Stanley Kupa, döntő, 4. mérkőzés:

Dallas Stars-Tampa Bay Lightning 4-5 (2-1, 1-2, 1-1, 0-1), hosszabbítás után

gól: Klingberg (8.), Pavelski (19., 52.), Perry (29.), illetve Point (20., 23.), Gourde (39.), Killorn (47.), Shattenkirk (67.)

Borítókép: Dave Sandford/NHLI via Getty Images