A Philadelphia Flyers csütörtökön kétszeri hosszabbítás után nyert a New York Islanders ellen, amivel - kétmérkőzéses hátrányból felállva - kiegyenlítette a két csapat párharcát az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) Keleti főcsoportjának elődöntőjében.

A találkozó győztes gólját a második ráadás 16. percében Ivan Provorov szerezte, a Flyers kapusa, Carter Hart pedig 49 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Philadelphia eddig mindhárom diadalát hosszabbításban aratta, amennyiben a mindent eldöntő hetedik mérkőzésen is végre hajtaná ezt a bravúrt, akkor az 1951-es Toronto Maple Leafs után az NHL történetének második olyan csapata lenne, amely négy, ráadásban elért sikerrel nyer egy párharcot.



A Flyershez hasonlóan 3-1-es hátrányból egyenlített nyugaton a Vancouver Canucks is, amely simán, 4-0-ra nyerte a Vegas Golden Knights elleni párharc hatodik felvonását. A kanadai csapatban Thatcher Demko 48 védéssel, pályafutása során először zárt hibátlan teljesítménnyel egy playoff-mérkőzést.

Az NHL alapszakasza március 12-én szakadt félbe a koronavírus-járvány miatt, a rájátszás augusztus 11-én kezdődött két helyszínen (Torontóban és Edmontonban) zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, hivatalos elnevezéssel "buborékban".



A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással.

Watch extended highlights of the Philadelphia Flyers and the New York Islanders