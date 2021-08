Sérülés miatt visszavonult Anders Nilsson, a svédek világbajnok jégkorongkapusa. A 31 éves hálóőr 2019. december 16. óta nem játszott, amikor agyrázkódást szenvedett az észak-amerikai profiligában (NHL) szereplő Ottawa Senators színeiben, és azóta sem gyógyult fel teljesen.

"Az agyrázkódás utáni szindrómák és nyaki panaszok miatt nem tudom folytatni a játékot. Természetesen nem így akartam befejezni a pályafutásomat, de legalább elértem gyerekkori álmomat, NHL-ben szerepelhettem, és képviselhettem a hazámat" - írta közösségi oldalán Nilsson, aki 2018-ban világbajnok, 2011-ben vb-ezüstérmes, 2014-ben pedig vb-harmadik volt.

