A Toronto Maple Leafs 7-3-ra legyőzte az Ottawa Senatorst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A ligaelső legjobbja Auston Matthews volt, aki két-két góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből, és sorozatban a 15. mérkőzésén jegyzett pontot. Matthews ebben a periódusában összességében 24 pontnál (16 gól és 8 gólpassz) jár.



A Pittsburgh Penguins megszakította a New York Islanders sorozatát, amely ezt megelőzően legutóbbi nyolc mérkőzésén nem kapott ki a rendes játékidőben. A 4-1-es Penguins-sikerrel zárult összecsapáson Tristan Jarry 31 védést mutatott be, Sidney Crosby pedig góllal tette emlékezetessé 999. NHL-mérkőzésén.



A Minnesota Wild közel két hétig nem léphetett jégre, mivel 13 játékosa is megfertőződött a koronavírussal, a visszatérése óta most játszotta második mérkőzését a gárda, az Anaheim Ducks felett aratott 3-1-es sikerrel pedig már győzelmet is ünnepelhetett.



A St. Louis Blues hosszabbításban győzte le a vendég San Jose Sharksot. A hazaiak negyven másodperccel a rendes játékidő vége előtt Brayden Schenn góljával egyenlítettek, neki ez volt a 14. pontja legutóbbi 15 mérkőzésén. A győztes találatot végül David Perron jegyezte, így a Blues nyolc mérkőzés óta veretlen a Sharksszal szemben.



Eredmények:

Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators 7-3

Boston Bruins-New Jersey Devils 2-3

Columbus Blue Jackets-Nashville Predators 3-0

Philadelphia Flyers-New York Rangers 2-3 - szétlövés után

Pittsburgh Penguins-New York Islanders 4-1

Washington Capitals-Buffalo Sabres 3-1

St. Louis Blues-San Jose Sharks 3-2 - hosszabbítás után

Arizona Coyotes-Los Angeles Kings 2-3 - szétlövés után

Anaheim Ducks-Minnesota Wild 1-3

Borítókép: Andrew Lahodynskyj/NHLI via Getty Images