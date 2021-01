A Florida Panthers és a St. Louis Blues is szétlövést követően nyert az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, előbbi a Columbus Blue Jackets, utóbbi a Vegas Golden Knights vendégeként győzött.

A Panthersnek Patric Hornqvist három másodperccel a rendes játékidő vége előtt mentette döntetlenre a mérkőzést, a szétlövés negyedik párjában pedig övé volt a győztes büntető. A Florida a klub történetében először nyerte meg a szezonban az első három meccsét.

Extended highlights of the Florida Panthers at the Columbus Blue Jackets