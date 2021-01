A New York Islanders 4-0-ra győzött a városi rivális Rangers otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2020/21-es idényének második játéknapján.

A vendégek az első hét kapura lövésükből háromszor is betaláltak, és a folytatásban növelték előnyüket. Az orosz Szemjon Varlamov pályafutása során 28. alkalommal nem kapott gólt.



Először fordult elő, hogy a ligaalapító Rangers keretében hét 22 éves vagy fiatalabb játékos (Filip Chytil, Adam Fox, Brett Howden, Kaapo Kakko, Alexis Lafreniere, Ryan Lindgren és K'Andre Miller) lépjen pályára idénynyitón.



A játéknapon a Carolina kapusa, Petr Mrazek is hárította az összes lövést - szám szerint 14-et - egykori csapata, a Detroit Red Wings ellen, így a Hurricanes 3-0-ra nyert idegenben. A cseh hálóőr 22. shutoutját ért el.

Eredmények:

Buffalo Sabres-Washington Capitals 4-6

New Jersey Devils-Boston Bruins 2-3, szétlövés után

New York Rangers-New York Islanders 0-4

Detroit Red Wings-Carolina Hurricanes 0-3

Nashville Predators-Columbus Blue Jackets 3-1

Winnipeg Jets-Calgary Flames 4-3, hosszabbítás után

Arizona Coyotes-San Jose Sharks 3-4, szétlövés után

Edmonton Oilers-Vancouver Canucks 5-2



