A New York Islanders úgy győzte le 7-2-re a vendég Boston Bruinst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján, hogy az utolsó harmadot 5-0-ra nyerte meg.

Az Islanders a mostani szezonban pályaválasztóként mind a hét meccsén szerzett pontot, ezekből hatodszor nyert. A keleti főcsoportban első Boston ezzel szemben legutóbbi négy találkozójából a harmadikon ponthoz sem jutott. Az Islanders harmadszor mérkőzött meg az idényben a Bruinsszal, és harmadszor győzött a rendes játékidőben.



Vereséggel mutatkozott be a Montreal kispadján az ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Dominique Ducharme. A Canadiens a Winnipeg Jets vendégeként maradt alul 6-3-ra, és sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el.



Ebben a szezonban hatodszor mérkőzött már meg egymással a Washington és a Pittsburgh, a Capitals ezúttal 5-2-re múlta felül a Penguinst. A hazaiak a hajrában utolsó két góljukat már üres kapuba lőtték. A fővárosiak ezen a hat találkozón ötödször szereztek pontot, és másodszor nyertek.



A Tampa Bay kapusa, Curtis McElhinney 31 védéssel és egy gólpasszal járult hozzá csapata 3-1-es győzelméhez a Carolina ellen.



A Florida jó hajrával fordított a Dallasszal szemben, a vendég Stars az 54. perc végéig kétgólos előnyben volt, akkor azonban szépített a Panthers, amelynek 3:11 perc kellett a fordításhoz.



Pavel Zacha hosszabbításban szerzett góljával - volt még a találkozón két asszisztja is - gyűrte le a vendég New Jersey a Buffalót. Zacha sorozatban a nyolcadik mérkőzésen zárt ponttal, ezeken három gólja mellett hét gólpassza volt.



A Nashville ellen Sam Gagner három góljával döntő érdemeket szerzett a Detroit 5-2-es győzelméből, míg Mike Smith 32 védéssel hibátlanul zárt - a szezonban másodszor, karrierje során 41. alkalommal - a Vancouverben 3-0-ra győztes Oilersben.

Eredmények:

New York Islanders-Boston Bruins 7-2

Buffalo Sabres-New Jersey Devils 3-4 - hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets-Chicago Blackhawks 0-2

Florida Panthers-Dallas Stars 3-2

Ottawa Senators-Calgary Flames 6-1

Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes 3-1

Washington Capitals-Pittsburgh Penguins 5-2

Detroit Red Wings-Nashville Predators 5-2

Winnipeg Jets-Montreal Canadiens 6-3

Vancouver Canucks-Edmonton Oilers 0-3

Borítókép: Mike Stobe/NHLI via Getty Images